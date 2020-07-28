Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'na yeni atama Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna Nermine Elsever kızı Mustafayeva atandı.

Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna Nermine Elsever kızı Mustafayeva atandı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından imzalanan kararname ile Nermine Elsever kızı Mustafayeva Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu oldu. Mustafayeva'nın eski bir medya mensubu olduğu ve en son olarak Cumhurbaşkanlığı Protokol Dairesi'nde görev yaptığı öğrenildi. 2016 yılından bu yana İstanbul Başkonsolosu olan Mesim Haciyev'in görev süresi bu ay sona ermişti.

Kaynak: DHA