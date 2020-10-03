Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerden görüntüleri paylaştı
03.10.2020 22:11 | Son Güncelleme: 03.10.2020 22:17
Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda Azerbaycan ordusu, 7 köyü daha Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgalinden kurtardı.
Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda Azerbaycan ordusu, 7 köyü daha Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgalinden kurtardı. İşgalden kurtarılan bölgelere ilişkin görüntüler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı