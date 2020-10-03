Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerden görüntüleri paylaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerden görüntüleri paylaştı

03.10.2020 22:11 | Son Güncelleme: 03.10.2020 22:17
Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerden görüntüleri paylaştı

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda Azerbaycan ordusu, 7 köyü daha Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgalinden kurtardı.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda Azerbaycan ordusu, 7 köyü daha Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgalinden kurtardı. İşgalden kurtarılan bölgelere ilişkin görüntüler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Acun Ilıcalı Özge Özpirinçci
Spor Sergen Yalçın Ali Palabıyık Fırat Aydınus Steven Gerrard Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ateş Otomobil Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerden görüntüleri paylaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 22:58:40. #1.15#
title