Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerden görüntüleri paylaştı

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda Azerbaycan ordusu, 7 köyü daha Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgalinden kurtardı.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda Azerbaycan ordusu, 7 köyü daha Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgalinden kurtardı. İşgalden kurtarılan bölgelere ilişkin görüntüler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı