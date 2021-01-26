Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerde "akıllı şehirler" inşa edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerde "akıllı şehirler" inşa edecek

26.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:36
Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerde

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan topraklarda, yeniden kurulacak yerleşim birimlerinde "akıllı şehir" ve "akıllı köy" konseptlerinin temel alınacağını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan topraklarda, yeniden kurulacak yerleşim birimlerinde "akıllı şehir" ve "akıllı köy" konseptlerinin temel alınacağını açıkladı.

Aliyev, Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı olarak atadığı Reşat Nebiyev'i video konferansla kabul etti.

İşgalden kurtarılan topraklardaki imar çalışmalarında yüksek teknolojiler kullanılması gerektiğini belirten Aliyev, mayın temizleme sürecine paralel olarak yeniden kurulacak şehir ve kentlerin projelerinin de hazırlandığını söyledi.

Aliyev, projeler tamamlanınca inşaat çalışmalarına başlayacaklarını ve kurtarılan bölgelerin bir bütün olarak "yeşil enerji" bölgesi olması gerektiğini vurguladı.

Su kaynaklarının geniş olduğuna, güneş ve rüzgar enerjisi kullanımı için fırsatların bulunduğuna işaret eden Aliyev, "Bu işe mutlaka yabancı yatırımcıları dahil etmek, yerel şirketlere fırsat oluşturmak gerekir. Kurtarılan topraklar, yüksek teknoloji gelişme alanları olmalıdır." ifadesini kullandı.

"Dünyanın en ileri teknolojileri uygulansın"

Aliyev, tarım sektöründe de çağdaş teknolojilerin kullanılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kurtarılan bölgelerin imarında 'akıllı şehir' ve 'akıllı köy' konseptleri temel alınmalıdır. Bu işleri şimdiden planlayın. Şehir planlamasında ve projelerde, dünyanın en ileri teknolojileri uygulansın. Bundan sonra ve belki de paralel olarak diğer şehir ve köylerimizde de benzer projeleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Çünkü bugün yapmazsak, yarın geride kalacağız. Geride kalamayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cemal Hünal Aleyna Tilki Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerde "akıllı şehirler" inşa edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 15:04:11. #1.14#
title