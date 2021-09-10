Azerbaycan-İran sınırını geçmeye çalışan uyuşturucu kaçakçısı yakalandı
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Azerbaycan-İran sınırını geçmeye çalışan uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Azerbaycan-İran sınırını geçmeye çalışan uyuşturucu kaçakçısı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Azerbaycan-İran sınırında Azerbaycan sınır muhafızları, yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 3 uyuşturucu kaçakçından biri yakalandı.

Azerbaycan-İran sınırında Azerbaycan sınır muhafızları, yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 3 uyuşturucu kaçakçından biri yakalandı.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti ve Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 8 Eylül yerel saatle 00.57'de İran-Azerbaycan sınırının Horadiz ilinin Büyük Behmenli köyü yakınlığındaki sınır geçiş noktasında 3 kişinin yasa dışı yollarla Azerbaycan'a geçiş yapma ve uyuşturucu getirme girişiminde bulundukları kaydedildi. Sınır koruma birliği tarafından tespit edilen kişilerin "dur" ihtarına kaçarak karşılık verdikleri belirtildi. Sınır koruma birliğinin ateş açmasıyla yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 3 kişiden birinin kolundan hafif yaralandığı, diğer iki kaçakçının ise ormanlık arazini kullanarak kaçtığı aktarıldı.

Açıklamada, kolundan yaralanan uyuşturucu kaçakçısının hastaneye kaldırılarak tedavi edildiği belirtildi. Bölgede yapılan aramalar sonucu kaçakçıların çantasında bulunan yaklaşık 12 kg uyuşturucuya el kondu.

Olayın sorumlularıyla ilgili soruşturma açıldığını belirten yetkililer İran tarafının olayla ilgili bilgilendirildiği duyurdu. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Azerbaycan-İran sınırını geçmeye çalışan uyuşturucu kaçakçısı yakalandı - Haberler
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