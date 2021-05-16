Azerbaycan-İran sınırında çatışma: 2 Azerbaycan askeri şehit oldu
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Azerbaycan-İran sınırında çatışma: 2 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan-İran sınırında çatışma: 2 Azerbaycan askeri şehit oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Azerbaycan-İran sınırında uyuşturucu kaçakçılarının sınırı geçmeye çalışması sonucunda çıkan çatışmada 2 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan-İran sınırında uyuşturucu kaçakçılarının sınırı geçmeye çalışması sonucunda çıkan çatışmada 2 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, Azerbaycan-İran sınırında kimliği bilinmeyen 3 kişinin sınırı ihlal etmesi sonucu yaşanan çatışmada 2 Azerbaycan askerinin şehit düştüğünü açıkladı. Açıklamada, 15 Mayıs günü yerel saatle 16.00 sıralarında, Yardımlı iline bağlı Gendere köyündeki Azerbaycan-İran sınırında 3 kimliği belirsiz kişinin devlet sınırını ihlal ettiği belirtildi. Sınır koruma birliği tarafından tespit edilen kaçakçıların "dur" ihtarına ateş açarak karşılık verdiği ve kaçmaya çalıştığı ifade edildi. Çıkan çatışmada biri üsteğmen olmak üzere 2 askerin yaralandığı, hastaneye kaldırılan askerlerin kurtarılamadıkları belirtildi. Olay yerinde yapılan aramalar sonucunda yaklaşık 10 kilogram uyuşturucu benzeri madde bulunduğu aktarıldı.

Sınırı ihlal eden bir kişinin gözaltına alındığı, diğerlerini arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili olarak gerekli kurumların ve İran tarafının bilgilendirildiği vurgulandı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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