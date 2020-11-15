Azerbaycan'ın zaferi sonrası köylerini bayraklarla donattılar

Azerbaycan'ın zaferi sonrası köylerini bayraklarla donattılar Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı elde ettiği zaferi kutlayan Yozgat'ın İnceçayır köyü sakinleri, köylerini Azerbaycan bayraklarıyla donattı.

Azerbaycan'ın zaferi sonrası köylerini bayraklarla donattılar

YOZGAT - Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı elde ettiği zaferi kutlayan Yozgat'ın İnceçayır köyü sakinleri, köylerini Azerbaycan bayraklarıyla donattı.

Daha önce evlerinin kapı ve duvarlarına çizdikleri Türk bayrağıyla gündeme gelen ve bu nedenle 'bayraklı köy' olarak anılan İnceçayır köyüne, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı elde ettiği zaferin ardından Azerbaycan bayrağı asıldı.

Vatandaşlar köyün camisine Türk ve Azerbaycan bayrağı asarken evlerin camlarına ve balkonlarını da Azerbaycan bayrağı süsledi. Köy sakinleri Azerbaycan'ın zaferini büyük bir coşku ve sevinçle kutladı.

Millet olarak Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki zaferine çok sevindiklerini söyleyen İnceçayır köyü İmam Hatibi Burhanettin Türcan, "30 yıldır Ermenistan tarafından işgal altında olan Azerbaycan toprakları bugün Rabbime sonsuz şükürler olsun ki özgürlüğüne kavuştu. Bugün burada Azerbaycan halkının güçlü direnişi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de yardımı ve Cenabı Hakkın yardımıyla Azerbaycan özgürlüğüne kavuştu. Tabi biz millet olarak buna çok sevindik. Biz bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. İstiyoruz ki bu zaferler inşallah Doğu Türkistan'ın da, kalbimizde yara olan Kudüs'ün de bir an önce zulümden kurtulmasına vesile olur. Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun" dedi.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı büyük bir kurtuluş savaşı verdiğini aktaran İnceçayır köyü sakinlerinden Araştırmacı Yazar Osman Karaca ise "Azerbaycan tıpkı bizim 100 yıl önce yaşadığımız acılar gibi birçok acı çekmiş ve sonunda zaferle taçlandırmıştır. Biz Azerbaycan'ın onurlu gününü kutluyoruz. Dün de, 92 yıl önce de bugün de millet olarak hep yanlarında olduk. Onların bu zaferlerini büyük bir sevinçle karşıladık. Bugün Azerbaycan'daki coşku Yozgat'ın İnceçayır köyünde de var, Şırnak'ta da Edirne'de de var. Sonuna kadar kardeşlerimizin sevinçlerine ortak oluyoruz" şeklinde konuştu.

Azerbaycan zaferinin ardından köylerini Azerbaycan bayraklarıyla süslediklerini de anlatan Karaca, "Köyümüzün evlerinin bütün kapıları Ay yıldızlı bayraklarla donatılı. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyetlerinin bayrakları da var. Bir bayrak eksikti. O da Azerbaycan bayrağıydı. Bunun da sebebi esarette olan toprakları vardı Karabağ. Biz dedik ki Karabağ kurtulmadan Azerbaycan bayrağını buraya nakşetmeyeceğiz. Şükürler olsun Rabbime bugün o zaferi bize yaşattılar. Şimdi köyümüzün her tarafı Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı" ifadelerine yer verdi.

İnceçayır köyü sakinlerinden Yılmaz Karaca da "Azerbaycan'ın zaferi biz çok gururlandırdı, çok mutluyuz. Azerbaycan halkına hayırlı olsun. Köyümüzü Azerbaycan bayraklarıyla donattık. Çok sevinçliyiz gözyaşlarımızı tutamıyoruz çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL