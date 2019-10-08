Azerbaycan'ın yeni Başbakanı belli oldu

08.10.2019 11:57

Azerbaycan Milli Meclisi, Nevruz Memmedov'un istifasının ardından ülkenin yeni başbakanını belirlemek için toplandı. Meclis Başkanı Oktay Esedov başkanlığında toplanan meclis Azerbaycan'ın yeni Başbakanının Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Asadov'un atanmasını görüştü. Ali Esedov, yapılan oylamayla Azerbaycan'ın yeni Başbakanı seçildi. Başbakan Esedov, oylamadan sonra yaptığı konuşmada, kendisine duyulan güven için teşekkür etti.



Bugün istifa eden Azerbaycan Başbakanı Novruz Mammadov, 21 Nisan 2018'den itibaren bu göreve getirilmişti. - BAKÜ

Kaynak: İHA