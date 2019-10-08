Azerbaycan'ın yeni başbakanı ali asadov

08.10.2019 12:33

Azerbaycan 'da, Ekonomik Konulardan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Ali Asadov, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Azerbaycan Meclisi, görevinden istifa eden Nevruz Memmedov'un yerine önerilen Ekonomik Konulardan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Asadov için oylamaya gitti.

Ali Asadov, yapılan oylamada Azerbaycan'ın yeni başbakanı seçildi.

Kaynak: DHA