- Azerbaycan'ın ulusal Lideri Haydar Aliyev Washington'da anıldı
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- Azerbaycan'ın ulusal Lideri Haydar Aliyev Washington'da anıldı

12.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:39

- Azerbaycan'ın ulusal Lideri Haydar Aliyev Washington'da anıldı Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, ölümünün 17'nci yıl dönümünde ABD'nin başkenti Washington'da anıldı.

- Azerbaycan'ın ulusal Lideri Haydar Aliyev Washington'da anıldı

WASHINGTON - Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, ölümünün 17'nci yıl dönümünde ABD'nin başkenti Washington'da anıldı.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, ölümünün 17'nci yıl dönümünde Azerbaycan'ın Washington büyükelçiliğinde düzenlenen törenle anıldı. Korona virüs salgını nedeniyle kısıtlı sayıda katılımcı ile düzenlenen törende Aliyev anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törene katılanlar Aliyev'in büstüne gül bıraktı.

Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Elin Suleymanov yaptığı kısa konuşmada bu yıl gerçekleştirilen anma törenin Azerbaycan tarihinin önemli gününe denk geldiğini ifade ederek, İlham Aliyev önderliğindeki Azerbaycan ordusunun Ermenistan saldırılarına karşı şanlı zaferini anlattı. Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının tarihi önemine değinen Suleymanov, "Bugün topraklarımızın işgalden kurtulması Azerbaycan halkının büyük zaferidir. Bu zafer ulu önder Haydar Aliyev'i de memnun etti" dedi.

- Azerbaycan'ın ulusal Lideri Haydar Aliyev Washington'da anıldı
- Azerbaycan'ın ulusal Lideri Haydar Aliyev Washington'da anıldı
- Azerbaycan'ın ulusal Lideri Haydar Aliyev Washington'da anıldı
- Azerbaycan'ın ulusal Lideri Haydar Aliyev Washington'da anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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