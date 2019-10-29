Azerbaycan'ın Türkiye'nin Kurtuluş Savaş'ında sergilediği dayanışma bir kez daha anlatıldı

29.10.2019 14:05

Türk milletinin birlikte ve kardeşçe ne kadar güçlü olduğunu tarihi gerçeklere dayanarak anlatan filmde Türkiye ve Azerbaycan için 'Bir millet, iki devlet' vurgusu yapıldı. Reklam filmi, Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu halkının yardımına koşan, canlarını veren Azerbaycan halkı ile Türkiye'nin arasındaki kopmaz bağı gözler önüne serdi.

275 OYUNCU ROL ALDI, AZERBAYCAN VE TÜRKİYE'DE ÇEKİLDİ

Her Azerbaycanlı için Anadolu'nun bir vatan toprağı sayıldığına dikkat çeken reklam filminde 275 oyuncu rol aldı. Azerbaycan ve Türkiye'de 3 günde çekilen filmde yer alan siperlerin kazılması da 3 gün sürdü.Filmde kullanılan kostümler, silahlar, çadırlar ve cephe tamamen dönemin koşullarına uygun olarak tasarlandı. Reklam filminde Azerbaycan Devlet Sanatçısı Rashad Hashimov danışmanlığında yeniden kaydedilen, Ömer Ahunbay'ın müzik direktörlüğünde düzenlenen, şair Abbas Sehhet'in Veten (Vatan) şiiri, ses sanatçısı Memmed Necefov'un sesinden Bayatı Şiraz makamında izleyiciye ulaştırıldı.

Kaynak: Bültenler