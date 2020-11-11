Azerbaycan'ın Terter kentinde savaşın izleri siliniyor
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Azerbaycan'ın Terter kentinde savaşın izleri siliniyor

11.11.2020 16:41 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:45
Azerbaycan'ın Terter kentinde savaşın izleri siliniyor

Azerbaycan'ın günlerce yoğun şekilde bombalanan Terter kentinde savaşın izleri siliniyor.

Azerbaycan'ın günlerce yoğun şekilde bombalanan Terter kentinde savaşın izleri siliniyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşmanın ardından Terter kentinde hayat normale dönüyor.

Yoğun saldırıların yaşandığı kentte, Saat Meydanı'nda toplanan çok sayıda Terterli, sokakları süpürdü. Esnaf kırılan camları temizledi ve eşyalarını yerleştirdi.

Terter halkı, AA muhabirine, evlerine döndükleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Sokakta temizlik yapan işçilerden Benövşe Hüseyinova, Karabağ'ı almalarından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Sokaklarını süpürüyoruz Terter'in. Sevincimizden sokakları temizliyoruz. Azerbaycan büyük bir zafer kazandı. Çok güzel." ifadelerini kullandı.

Ev hanımı Qehremanova Mexmer arazilerini temizlediklerini aktararak, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın ellerinden öperim. O bizi tek koymadı. Allah Türkiye halkına yardım etsin." dedi.

Terter'de zor günler geçirdiklerini vurgulayan Mexmer, uzun süre duydukları korku nedeniyle evden çıkmadıklarını ancak yine de yurtlarını terk etmediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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