Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarması İsveç'te sevinçle karşılandı
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Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarması İsveç'te sevinçle karşılandı

08.11.2020 19:20 | Son Güncelleme: 08.11.2020 19:26

İsveç'te yaşayan Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'ın Şuşa kentinin 28 yıl sonra Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasını sevinç gösterileriyle kutladı.

İsveç'te yaşayan Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'ın Şuşa kentinin 28 yıl sonra Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasını sevinç gösterileriyle kutladı.

Başkent Stockholm'ün Haga Parken bölgesinde toplanan Azerbaycanlılar, Şuşa kentinin Ermenistan işgalinden kurtarılmasından dolayı ülkelerine destek verdi.

Ellerinde Azerbaycan ve Türk bayrakları bulunan grup, "Karabağ bizimdir, bizim olacak" sloganı attı.

Grup adına yapılan açıklamada, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın işgal ettiği topraklardan çıkarılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini Ermenistan işgalinden kurtarılmasının sevincini yaşıyoruz. Bize bu sevinci yaşatan kahraman askerlerimizi selamlıyoruz, bize her türlü desteği veren Türkiye'ye de teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Daha sonra konvoy oluşturan Azerbaycanlılar araçlarıyla şehir turu attı.

Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarması İsveç'te sevinçle karşılandı
Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarması İsveç'te sevinçle karşılandı
Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarması İsveç'te sevinçle karşılandı
Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarması İsveç'te sevinçle karşılandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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