Azerbaycan'dan Fransa'ya tepki: "Taraflı tutumunu anlamış değiliz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan'dan Fransa'ya tepki: "Taraflı tutumunu anlamış değiliz"

06.10.2020 18:24 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:45

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında devam eden çatışmalara yönelik gerçekleştirdiği basın toplantısında Fransa'yı eleştirerek, "Fransa'nın taraflı tutumunu anlamış değiliz" dedi.

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında devam eden çatışmalara yönelik gerçekleştirdiği basın toplantısında Fransa'yı eleştirerek, "Fransa'nın taraflı tutumunu anlamış değiliz" dedi.

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarla ilgili Paris'teki Azerbaycan Kültür Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Büyükelçi Mustafayev Karabağ'ın statüsü ve bugün devam eden Ermenistan'ın saldırgan tutumuyla ilgili bilgiler verdiği toplantıda Fransa'yı eleştirerek, "Fransa'nın taraflı tutumunu anlamış değiliz" dedi.

Ermenistan ordusunun sivil halka füze ile saldırılar gerçekleştirdiğini ve saldırı sırasında zarar gören sivil yerleşim bölgelerinde çekilen fotoğrafları basın mensuplarına gösteren Mustafayev, "Bizim Ermenistan hariç komşularımızla çok iyi komşuluk ilişkilerimiz var, hiçbir sorunumuz yok" diye konuştu. Mustafayev, "Azerbaycan-Ermenistan gerginliği ve Azerbaycan-Gürcistan sınırındaki Tovuz'a yönelik Ermeni saldırısı, Hazar petrol ve doğal gazıyla ilgili, 1 Temmuz 2020 ile 1 Temmuz 2021 arasında 6 milyar metreküp gaz akışı planlandığı gibi devam ediyor" diyerek ham petrolün Ceyhan üzerinden dünya pazarına sevk edilmesini Ermenistan'ın hazmedemediğini ve saldırdığını ifade etti.

"TOPRAKLARIMIZI GERİ ALMA MÜCADELESİ VERİYORUZ"

Azerbaycan'ın daima dostluktan ve uluslararası hukuktan yana olduğunu vurgulayan Büyükelçi Mustafayev, "Ermenistan Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal etmiş durumda. Şimdi biz topraklarımızı geri alma mücadelesi veriyoruz" dedi. dedi. Büyükelçi Mustafayev, "AGİT Minsk Grubu içinde bulunan Fransa'nın taraflı tutumunu anlamış değiliz. Seçilmiş 170 milletvekili Ermenistan'ın yanında olduklarına yönelik deklarasyon yayınlıyorlar, akıllarına gelmiyor, Azerbaycan'ın Büyükelçisi'nden bu konuyla ilgili bilgi almak akıllarına gelmiyor" şeklinde konuştu.

"Diğer taraftan bir belediye başkanı seçildiği kente Ermenistan bayrağı çekiyor" diyen Mustafayev, "Üstelik bu Belediye Başkanı, Azerbaycan ve Ermenistan devletlerinin Karabağ sorunu için barışçıl bir çözüm bulmalarını teşvik etme amacıyla 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından kurulan grubun içinde bulunan ülkenin Belediye Başkanı. Fransa'nın tutumunu anlamakta zorluk çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Mustafayev bir gazetecinin "Karabağ'da Türkiye'nin rolü nedir?" şeklindeki sorusuna ise, "Manevi destektir. Azerbaycan ordusu güçlüdür, dışarıdan desteğe ihtiyacı yoktur. Suriye'den gönderildiği iddia edilen DAEŞ gibi çetelere de ihtiyacı yoktur. Ama Karabağ'da PKK grubunun görüldüğü de bilinmektedir. Bizim haklılığımızı destekleyen ülkeler var, manevi destek veren ülkeler var. Avrupa Birliği üyesi Macaristan gibi dostane ülkeler var" şeklinde yanıt verdi.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)

Azerbaycan'dan Fransa'ya tepki: 'Taraflı tutumunu anlamış değiliz'
Azerbaycan'dan Fransa'ya tepki: 'Taraflı tutumunu anlamış değiliz'
Azerbaycan'dan Fransa'ya tepki: 'Taraflı tutumunu anlamış değiliz'
Azerbaycan'dan Fransa'ya tepki: 'Taraflı tutumunu anlamış değiliz'
Azerbaycan'dan Fransa'ya tepki: 'Taraflı tutumunu anlamış değiliz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANSU SARITAYLI

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Bergüzar Korel Oktay Kaynarca
Spor Gökhan Töre Caner Erkin Sergen Yalçın Steven Gerrard Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ekim Türk Çocuk Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan'dan Fransa'ya tepki: "Taraflı tutumunu anlamış değiliz" - Paris
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 18:45:40. #1.14#
title