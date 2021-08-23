Son dakika haberleri: Azerbaycan'ın Lerik ilindeki orman yangını kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Azerbaycan'ın Lerik ilindeki orman yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: - Azerbaycan'ın Lerik ilindeki orman yangını kontrol altına alındı Azerbaycan'ın Lerik iline bağlı Soru köyü yakınlarındaki dağlık arazide çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

- Azerbaycan'ın Lerik ilindeki orman yangını kontrol altına alındı

BAKÜ - Azerbaycan'ın Lerik iline bağlı Soru köyü yakınlarındaki dağlık arazide çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Lerik iline bağlı Soru köyü yakınlarındaki dağlık arazide çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı ve yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 1 helikopterin söndürme çalışmalarında destek verdiği aktarılarak, itfaiye ekipleri ile Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlileri ve bölge sakinlerinin yangın söndürme çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.

Son dakika haberleri: Azerbaycan'ın Lerik ilindeki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberleri: Azerbaycan'ın Lerik ilindeki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberleri: Azerbaycan'ın Lerik ilindeki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberleri: Azerbaycan'ın Lerik ilindeki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Ebru Şallı Demet Akalın Aleyna Tilki Kaan Yıldırım
Spor Marcao Abdullah Avcı Sergen Yalçın Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: Azerbaycan'ın Lerik ilindeki orman yangını kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 20:20:51. #1.15#

title