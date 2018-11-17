Azerbaycan'ın kuruluşunun 100. yıl dönümü, Iğdır'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında, İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) ile Azerbaycanlıların ve Diğer Türk Halklarının Emekdaşlık Merkezi (ATXMEN) tarafından kutlama programı düzenledi.

Iğdır Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki kutlama programı, saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını, İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ise kendilerinin, kökeni Azerbaycan'a dayanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu ve şanlı vatandaşları olduklarını söyledi.

Ermeni mezalimine de değinen Ayrım, "Geçmişte hepimizin ailesinde şehidi olmuştur. Bu coğrafyada, al bayrağımızın altında can Iğdırlılar olarak sınırlarımızı şerefle bekliyorsunuz. Siz Iğdırlılara ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.

Azerbaycan'dan selam getirdiğini ifade eden Ayrım, şöyle devam etti:

"Biz Atatürk'ün söylediği gibi 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' diyoruz. Dünyada sulhtan yana olan bir milletiz, ama sabrımız taştığı zaman da gereğini yaparız. Ermenistan her fırsatta uluslararası platformda Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı rencide ediyor. Bizim Iğdır'da Ermenilerin yaptığı katliamı, tarihimizi gençlerimize anlatmamız lazım. Karabağ şimdi işgal altında, Azerbaycan'ın 7 şehri işgal altında. Buradan söylüyorum, biz bunu sulh yoluyla alacağız. Ermenilerin başlarındaki katillere sesleniyorum, Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanıyla, 81 milyon insanıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin haklı davasında yanındadır ve bu mücadeleyi omuz omuza kazanacağız."

Azerbaycanlı ses sanatçısı Şemistan Alizamanlı ile Türk halk müziği sanatçıları Seyfettin Çelik ve Aşık Mahsut Feryadi'nin konser verdiği programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolos Yardımcısı Behbud Gadalı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.