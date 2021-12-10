Azerbaycan'ın kurucu milli lideri Haydar Aliyev, vefatının 18. yılında Kırgızistan'da anıldı - Haberler
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Azerbaycan'ın kurucu milli lideri Haydar Aliyev, vefatının 18. yılında Kırgızistan'da anıldı

Azerbaycan'ın kurucu milli lideri Haydar Aliyev, vefatının 18. yılında Kırgızistan'da anıldı
AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Latif Seyfettinoğlu Gandilov, "Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin temelinde Haydar Aliyev var." dedi.

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Latif Seyfettinoğlu Gandilov, "Azerbaycan- Türkiye kardeşliğinin temelinde Haydar Aliyev var." dedi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ev sahipliğinde Azerbaycan'ın kurucu milli lideri Haydar Aliyev'in vefatının 18. yılında anma programı düzenlendi.

Gandilov, konuşmasında, Haydar Aliyev'in Azerbaycan halkının birlik ve beraberliğine, devlet kurumlarının güçlenmesi ve ülkenin ekonomik gelişiminin temelinde oynadığı role değindi.

Haydar Aliyev'i şükranla andıklarını belirten Gandilov, "Aliyev bizim düşüncelerimizde ve yüreğimizde hayattadır." diye konuştu.

Gandilov, Haydar Aliyev'in Azerbaycan ile Türkiye arasındaki bağı ekonomik projelerle bağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Azerbaycan ile Türkiye arasındaki projelerden gelen gelirlerle güçlü ordu kurduk. Karabağ'daki başarıyı kardeşliğimizle elde edebildik. Bu kardeşliğimizin temelini koyan Haydar Aliyev'in ta kendisiydi. Türkiye, bize destek verdi. Biz güçlü olduk. Bir tek Azerbaycan değil Türkiye de güçlü oldu. Bize destek olan büyük Türk halkına ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi iletiyorum."

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan da Haydar Aliyev'in Erzurum'a geldiğinde kendisi ile bir fotoğraf çektirdiğini anlatarak, "Türk tarihine şanla ve şerefle hizmet eden bütün liderlerimizi rahmetle ve sonsuz şükranla anıyoruz." diye konuştu.

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde 10 Mayıs 1923'te doğan Aliyev, 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetti ve 15 Aralık'ta Bakü'deki Fahri Hiyaban'da defnedildi.

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AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri

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