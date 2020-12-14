Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev, Ankara Üniversitesi bahçesine diktiği ağacın başında anıldı

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, vefatının 17. yılında Ankara Üniversitesi Rektörlüğü bahçesine yaklaşık 20 yıl önce kendi diktiği mavi ladin ağacının başında anıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleştirilen törene, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, TBMM Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekilli Şamil Ayrım ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar katıldı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim, törende yaptığı konuşmada, burada olmaktan büyük şeref duyduğunu söyledi.

Kurucu lider Aliyev'in üniversite bahçesine diktiği ağacın yeni ortaya çıktığını belirten İbrahim, "Böyle simge işler çok önemli. Ankara Üniversitesinde onun diktiği ağacın olması çok az insan tarafından biliniyordu." dedi.

İbrahim, ağaç dikildiğinde Azerbaycan'ın ekonomisinin ve ordusunun küçük olduğunu ancak şimdi çok güçlü durumda olduğunu dile getirdi.

Her alanda özellikle eğitim alanında yapılacak daha çok işin olduğunu kaydeden İbrahim, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, biz her zaman hem zor günlerimizde hem mutlu günlerimizde birbirimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

"Bazı liderler düşünceleriyle idealleriyle aramızdadır"

TBMM Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekilli Ayrım da "Bazı liderler vardır, aramızdan ayrılırlar ama düşünceleriyle idealleriyle aramızdadır. Dolayısıyla Haydar Aliyev de ileri görüşü ve vizyonuyla yalnız Azerbaycan topraklarında değil, bütün Türk dünyasında, Türk coğrafyasında yaşamaktadır." diye konuştu.

Aliyev'in, Dağlık Karabağ konusuna çok hassas olduğuna ve hayatı boyunca özel önem verdiğine işaret eden Ayrım, Ermenistan'ın hukuksuzluğunu uluslararası her alanda tescil ettirdiğini vurguladı.

Ayrım, Aliyev'in en büyük idealinin Dağlık Karabağ'da Azerbaycan bayrağının dalgalanması olduğunun altını çizerek, vefatının 17. yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu vasiyeti yerine getirdiğini belirtti.

Kurucu lider Aliyev'in, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerine çok önem verdiğine değinen Ayrım, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın da onun ideali olduğunu ve bunu gerçekleştirdiğini kaydetti.

"Türk Dünyası sevdalısıydı"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, Aliyev'in ömrünü Azerbaycan ülküsüne adadığını belirtti.

Aliyev'in yalnızca Azerbaycan değil, Türk dünyası için de önemli bir lider olduğunu söyleyen Ünüvar, "Türk Dünyası sevdalısıydı. Türkiye ile çok yakın iş birliği vardı. Göreve geldiği ilk günden itibaren Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari, ekonomik, sosyal, kültürel her noktada daha iyi şeyler yapmak gayretinde olan bir liderdi." dedi.

Ünüvar, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın fikir babasının rahmetli Aliyev olduğunu belirterek, "Bugün pek çok projede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in birlikte yürüttüğü ve gururla ifade ettiği pek çok projenin altında Haydar Aliyev'in de imzasını görmek mümkündür." ifadesini kullandı.

Ünüvar, Dağlık Karabağ'ın 27 yıllık esaretinden sonra özgürlüğe kavuşmasının sevincini yaşadıklarını da kaydetti.

Aliyev'in 16 Mart 2001'de Ankara Üniversitesi Senatosunca fahri doktorayla ödüllendirildiğini anımsatan Ünüvar, şöyle devam etti:

"O zaman burada gördüğünüz mavi ladin ağacını dikti ama o mavi ladin ağacı dikildiği zaman Azerbaycan aynı o mavi ladin gibi ekonomik ve askeri anlamda o kadar güçlü değildi ama şimdi büyük, devasa bir ladin haline geldi. Tıpkı Azerbaycan'ın bugünkü hali gibi."

Konuşmaların ardından 16 Mart 2001'de Ankara Üniversitesince verilen "onursal doktor" unvanını kabul eden Haydar Aliyev'in diktiği mavi ladin ağacının önüne yerleştirilen kaidenin açılışı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan