Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Fuzuli'de Ermeni mayını patladı: 4 ölü
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Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Fuzuli'de Ermeni mayını patladı: 4 ölü

28.11.2020 17:19 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:23
Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Fuzuli'de Ermeni mayını patladı: 4 ölü

Azerbaycan'ın Ermenistan saldırılarının ardından başlattığı karşı harekatta Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli bölgesinde, Ermenilerin döşediği mayın patladı.

Azerbaycan'ın Ermenistan saldırılarının ardından başlattığı karşı harekatta Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli bölgesinde, Ermenilerin döşediği mayın patladı. Azerbaycan vatandaşı 4 sivil yaşamını yitirdi.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı başlattığı başarılı harekatta işgalden kurtarılan Fuzuli bölgesinde, Ermenilerin döşediği tuzak mayın patladı. Yerel saatle 15.20 sıralarında Azerbaycan vatandaşı Şakir Haciyev, Firudin Haciyev, Zülfikar Hüseyinov ve Zibeyde Adilzade'in içinde bulunduğu araç, mayının hedefi oldu. Patlama sonucu 4 sivilin de yaşamını yitirdiği aktarıldı. Patlamaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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