Azerbaycan'ın Guba kentinde "Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Parkı" açıldı
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Azerbaycan'ın Guba kentinde "Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Parkı" açıldı

Azerbaycan'ın Guba kentinde 'Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Parkı' açıldı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan'ın Guba kentinde "Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Parkı" açıldı.

Azerbaycan'ın Guba kentinde "Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Parkı" açıldı.

Açılışa Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Guba Valisi Ziyaddin Aliyev, milletvekilleri Ehliman Emiraslanov ile Ganire Paşayeva ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Bağcı, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in 98. doğum yıl dönümü olduğunu hatırlatarak kendisini rahmetle andığını belirtti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğindeki Azerbaycan ordusunun 44 günlük vatan savaşında toprakları işgalden kurtardığını belirten Bağcı, Azerbaycan halkını zafer dolayısıyla kutladı.

Bağcı, bu zafer için Türkiye'nin kardeşliğinin gereğini yaptığını belirterek "Dün olduğu gibi bugün de dosta güven veren düşmana korku salan bir kardeşliği ortaya koymuştur. Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeşliği bugün perçinleşmiş, yüreklere taşınmıştır ve böyle kalacaktır. Bu kardeşlik bundan sonra daha kavi olacak ve bölgede birliğin, dirliğin ateşi olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Konseyinin yapısının güçlendirileceğine dair işaret verdiğini hatırlatan Bağcı, "Antalya ve İstanbul'da gerçekleştirilecek toplantılarda Türk dünyasının geleceğine ilişkin yeni mekanizmaların, yeni güçlerin oluşacağının işaretini verdiler. Bundan sonra değil Kafkasya, bütün Orta Asya'da yeni birliktelikler oluşacaktır. Bu birlikteliklerin anahtarı İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan'ın elindedir. Bütün Türk devletleri bu birlikteliği bu yıl birlikte inşa edeceklerdir." şeklinde konuştu.

Bağcı, başta Guba Valisi olmakla parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Guba Valisi Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin zengin tarihe sahip olduğunu belirtti. İki ülkenin iyi günde de kötü günde de birlikte olduğunu vurgulayan Aliyev, Kafkas İslam Ordusu'nun 1918'de Azerbaycan'ı Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgalinden kurtarmasından bahsetti.

Aliyev, Ermenistan işgali altındaki toprakların kurtarılması için kardeş Türkiye'nin Azerbaycan'a destek verdiğini ifade ederek "Savaşın ilk gününden itibaren Türk yönetimi ve halkı bizim yanımızda oldu. Biz de ilimizde kardeşlik parkı yaparak hem minnettarlığımızı belirtmek hem de ilişkilerimizin ebedi olmasına katkı sunmak istedik." diye konuştu.

Guba kent merkezindeki parkın ortasında kardeşliğin sembolü olarak dikilen meşe fidanları yer aldı. Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev'in resimleri ve "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir" ve "Bir millet, iki devlet" sözlerinin yazıldığı park, iki ülke bayraklarıyla donatıldı.

Parkın duvarlarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iki ülke kardeşliğine ilişkin sözlerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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