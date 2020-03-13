Azerbaycan'ın eski ve nadir halıları sergilendi
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Azerbaycan'ın eski ve nadir halıları sergilendi

Azerbaycan Milli Halı Müzesi ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi işbirliği ile "Türk İslam Eserleri Müzesi Koleksiyonu'ndan Azerbaycan Halıları" sergisinin açılışı yapıldı.

13.03.2020 19:23 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:23
Azerbaycan'ın eski ve nadir halıları sergilendi

Azerbaycan Milli Halı Müzesi ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi işbirliği ile "Türk İslam Eserleri Müzesi Koleksiyonu'ndan Azerbaycan Halıları" sergisinin açılışı yapıldı.


Azerbaycan Milli Halı Müzesi ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi işbirliği ile "Türk İslam Eserleri Müzesi Koleksiyonu'ndan Azerbaycan Halıları" sergisinin açılışı yapıldı. Azerbaycan Halıları Sergisi açılış programına, Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürü Seracettin Şahin, Azerbaycan Milli Halı Müzesi Müdürü Dr. Şirin Melikova, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mümin Yıldıztaş ve çok sayıda sanatsever katıldı.


Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin halı koleksiyonu arasında yer alan Azerbaycan halılarının birçok örneğini içeren zengin bir koleksiyonu sanatseverlerle buluştu. Bu koleksiyon, Osmanlı İmparatorluğu dönemi boyunca, vakıf geleneklerine uygun bir şekilde, sultan ve ailesi tarafından yaptırılan büyük cami ve türbelere bağışlanmış halıların cami ve türbelerden toplanarak müzede koruma altına alınmasıyla oluşturuldu. Bağışlanan halıların arasında Azerbaycan halı sanatının değerli örnekleri de bulundu. 17. - 19. yüzyıllara ait önemli 12 halı, sergi için seçildi. Öte yandan serginin amacı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin devlet eliyle Azerbaycan halıcılığını yeniden geliştirmek, mevcutların korunmasını sağlamak ve tanıtımını yapmaktır. Sergi 13 Hazirana kadar kapılarını ziyaretçilere aralayacak.


"Serginin amacı eski ve nadir Azerbaycan halılarını kataloglaştırmak"


Azerbaycan'ın eski ve nadir halılarının yer aldığı sergi açılışında konuşan Azerbaycan Milli Halı Müzesi Müdürü Dr. Şirin Melikova, "Bugün Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde Azerbaycan Halıları Sergisi açılışındayız. Bu güzel bir projedir. 2 yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Projenin esas amacı Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde eski ve nadir Azerbaycan halılarının kataloglaştırılması bu halılar üzerinde araştırmaların yapılmasıdır. Bu sergide 12 halı gösteriliyor. Tarihi halılarımıza çok iyi baktık. Bu güzel müzede sergilenecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlk projemizdir lakin bu projelerin devamı da olacak. Biz bu sergiyi Azerbaycan'da da görmeyi çok istiyoruz. Umarım bu serginin bir sonraki Azerbaycan'da olur" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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