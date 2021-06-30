Son dakika haberi | Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da verdiği şehit sayısı 2 bin 906'ya yükseldi
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Son dakika haberi | Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da verdiği şehit sayısı 2 bin 906'ya yükseldi

Son dakika haberi | Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da verdiği şehit sayısı 2 bin 906'ya yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyonda verdiği şehit sayısı 2 bin 906'ya yükseldi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyonda verdiği şehit sayısı 2 bin 906'ya yükseldi.

Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarının ardından Azerbaycan, Ermenistan güçleri tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmak amacıyla karşı saldırı başlatmıştı. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında 44 gün süren savaş, 10 Kasım'da Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan anlaşma sonucu Azerbaycan'ın zaferi ile sona ermişti. Azerbaycan ordusu, daha önce açıkladığı 2 bin 904 şehit sayısını 2 bin 906 olarak güncelledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kayıp durumda olan 8 askerin bulunması için faaliyetlerin devam ettiği aktarıldı.

Ermenistan güçleri 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den, 1 Aralık'ta ise Laçın'dan çekilerek bu bölgeleri Azerbaycan'a teslim etmişti. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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