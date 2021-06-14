Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da verdiği şehit sayısı 2 bin 904'e yükseldi

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyonda verdiği şehit sayısı 2 bin 904'e yükseldi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyonda verdiği şehit sayısı 2 bin 904'e yükseldi.

Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarının ardından Azerbaycan, Ermenistan güçleri tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmak amacıyla karşı saldırı başlatmıştı. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında 44 gün süren savaş, 10 Kasım'da Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan anlaşma sonucu Azerbaycan'ın zaferi ile sona ermişti. Azerbaycan ordusu, daha önce açıkladığı 2 bin 900 şehit sayısını 2 bin 904 olarak güncelledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 14 Haziran'a kadar 2 bin 904 şehidin defnedildiği, kayıp durumda olan 10 askerin bulunması için faaliyetlerin devam ettiği duyuruldu.

Ermenistan güçleri 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den, 1 Aralık'ta ise Laçın'dan çekilerek bu bölgeleri Azerbaycan'a teslim etmişti.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı