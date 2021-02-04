Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim, Sakarya'da Açıklaması

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Sakarya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve yetkililer tarafından kurum binasının bahçesinde karşılanan Büyükelçi İbrahim, burada mehter takımının çaldığı marşı dinledi.

Daha sonra başkanlık makamında devam eden görüşmede konuşan Yüce, "Evinize hoş geldiniz" dediği Büyükelçi İbrahim'e Sakarya'nın coğrafi ve ekonomik özellikleriyle yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Yüce, Karabağ'ın 30 yıldır kanayan yaraları olduğuna değinerek, "Allah'a şükürler olsun, sizlerin büyük gayretleri ve katkı sağlayan herkesle aynı zamanda Türk kardeşlerle Karabağ özgürlüğüne kavuşmuştur. Esaretten kurtulmuştur." dedi.

"Kendi memleketime hoş geldim." diyerek sözlerine başlayan Büyükelçi İbrahim de Sakarya'nın hem doğal güzellikleri hem de tarihi konumu itibarıyla yerinin ayrı olduğunu belirtti.

İbrahim, "Türkiye, her zaman Azerbaycan'ın yanında. Her zaman da böyle olacak çünkü tek milletiz. Vatan savaşımız zamanında Türk kardeşlerimiz bizim yanımızda oldu. Manevi ve siyasi olarak, büyükelçiliğimiz önüne gelip destek oldular. Küçük çocuklar mektuplar yazıp Azerbaycan'ın yanında olduklarını bildirdiler. İnsanlar bize alyanslarını gönderdiler, çocuklar dedelerinin hediye ettiği küpelerini gönderdiler." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Yüce ve İbrahim, karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek