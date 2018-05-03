Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'den Vali Demirtaş'a Ziyaret

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Khazar İbrahim, Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

İlk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Khazar İbrahim daha sonra Vali Mahmut Demirtaş ile bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Demirtaş ise kardeş ülke olan Azerbaycan ile her anlamda süren ilişkilerin artarak devam ettiğini söyledi.

Demirtaş, Azerbaycanlı ve Adanalı iş adamlarının, ülkeler arasında yapacakları tüm yatırımlarda öncülük etmeye hazır olduklarını belirtti.

Büyükelçisi Khazar İbrahim de, gösterdiği yakın ilgi ve alakadan ötürü Vali Mahmut Demirtaş'a teşekkür etti. - ADANA