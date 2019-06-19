Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'den Başkan Acar'a ziyaret
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.
İbrahim, ziyarette yaptığı konuşmada, Acar'a "hayırlı olsun" dileklerini ileterek, farklı alanlarda iş birliği yapmayı umut ettiklerini söyledi.
Acar da ilçe ekonomisinin gelişmesinin en büyük istekleri olduğunu belirterek, "Kızılcahamam'ın çok önemli bir turizm potansiyeli var. Birlikte güzel işler yapacağımızı umut ediyoruz." şeklinde konuştu.
Kaynak: AA
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