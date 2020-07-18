Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim: Azerbaycan kendisini savunuyor AZERBAYCAN'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Ermenistan'ın saldırılarına Azerbaycan tarafından gerekli cevaplar verildiğini söyledi.

AZERBAYCAN'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Ermenistan'ın saldırılarına Azerbaycan tarafından gerekli cevaplar verildiğini söyledi. İbrahim, "Azerbaycan kimsenin toprağına girmedi, kendisini savunuyor, buna hakkı var. Askeri gücüyle de kendisine karşı olan saldırılara cevap vermiştir, verecektir. Türkiye ve Azerbaycan birbirlerini farklı görmüyorlar. Türkiye tamamen bizim yanımızdadır" dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz bölgesinde 12 Temmuz'da başlayan çatışmaları DHA'ya değerlendirdi. İbrahim, sivillere karşı Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle şehitlerin olduğunu belirterek, bu saldırıların Azerbaycan tarafından cevapsız bırakılmadığını söyledi. İbrahim, "Azerbaycan tarafı da tam gücüyle onlara cevaplar verdi. Zaman zaman atışmalar yine oldu, şimdi de atışmalar devam ediyor. Bir şeyi net anladık ki Ermenistan tarafı Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ ve diğer 7 Azerbaycan bölgesini silahlı kuvvetleri ile işgal etti. Aynı zamanda Ermenistan, Azerbaycan sınırlarında kanunsuz işler yapmaya devam edecektir" dedi.

'KARDEŞLER ARASINDA BEKLENTİ OLMAZ'İbrahim, Türkiye'den yapılan destek açıklamalarına ilişkin, "Biz tek millet iki devletiz. Cumhurbaşkanlarımız arasında en yüksek seviyede ilişkiler var. Tüm bakanlar cumhurbaşkanlarımızın verdiği talimatlara uygun olarak tüm konularda Azerbaycan'ın yanındalardır. Her zaman da böyle olmuştur. Azerbaycan da tüm konularda Türkiye'nin yanındadır. Biz bunu da unutmamalıyız ki; Türk halkı da Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycan kimsenin toprağına girmedi, kendisini savunuyor, buna hakkı var. Askeri gücüyle de kendisine karşı olan saldırılara cevap vermiştir, verecektir. Azerbaycan'ın Türkiye'den beklentileri biraz farklı ifade ile belirtilmelidir. Kardeşler arasında beklenti olmuyor. Türkiye ve Azerbaycan birbirlerini farklı görmüyorlar. Türkiye tamamen bizim yanımızdadır. Türkiye'nin tüm konularında Azerbaycan da yanındadır" diye konuştu.'POZİSYONLARINI NET OLARAK ORTAYA KOYMALILAR'Büyükelçi İbrahim, Tovuz'dan geçen Türkiye ve Azerbaycan'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği Bakü-Tiflis-Kars demir yolu, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının saldırılar nedeniyle risk altında olup olmadığına ilişkin, "Biz duyduk, bugünlerde böyle ifadeler var. Ermenistan görevlileri tarafından birkaç yıl önce de Ermenistan yetkilileri bu hattı konuşmuşlar. Azerbaycan'dan geçen uluslararası büyük projelere saldırı yapacaklarını söylemişler. Bunu Ermenistan tarafındaki yetkililer söylüyor. Biz bunun için kendi savunmamızı güçlendirdik. Uluslararası iş birliği var. Petrolün taşındığı Bakü-Tiflis-Ceyhan'a saldırı yapacaklarını söylemişler. Bunun güvenliğini sadece Azerbaycan değil, üçlü Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye iş birliğinde bir komisyon var. Bunu yurt dışında olan şirketler, devletler çok ciddiye almalılar. Burada dünyanın büyük devlerinin yatırımları var. Aynı zamanda oradan giden enerji kaynakları da o devletlere gidiyor. Onlar da bunu ciddiye almalılardır. Ermenistan bir şey yapmak istese bile biz ona tam gücümüzle cevap vereceğiz. Önemli olan büyük devletler, BM ve uluslararası örgütler de pozisyonlarını net olarak ortaya koymalıdır. Eğer bir devlet diğer devletin toprak bütünlüğü veya o devlette olan projeleri ya da sivilleri hedef gösterirse, bu devletler tamamen uluslararası hukuk dışındadır. Onun yeri net olarak ona belirtilmelidir" ifadesini kullandı.'ERMENİSTAN DEVAM ETTİRİRSE CEVABI BİRKAÇ MİSLİ OLACAK'

Büyükelçi İbrahim, Ermenistan'ın cephe hattı değil de sınırdaki bölgeleri hedef almalarının iki nedeni olabileceğini kaydederek, "Ermeni yetkililerin bugün kafalarına girmek çok zor. Bazen çok mantıksız hareket ediyorlar. Bizim düşüncemiz şu; burada iki amaç olabilir. Bir iç politika. Ermenistan'da hükümetin durumu çok zor, koronavirüsten dolayı halkın çok büyük tepkisi var hükümete. İkincisi eski hükümet ile şimdiki hükümet arasında büyük bir fikir ayrılığı var. Şimdiki Ermenistan yetkileri iyi durumda değiller ve Ermenistan'ın çok zengin iş adamları ile hükümetin büyük sıkıntıları var. İç dinamiğin değişmesi amaçlardan biri olabilirdi. Neden bunu Karabağ'da ya da Karabağ'ın etrafında 7 gölgede yapmadılar? Burada artık dış politika ortaya çıkıyor. Biz düşünüyoruz ki Ermenistan Azerbaycan sınırına saldırı yapması dışarıdan olan güçlerin, devletlerin oraya girmesini maksat görmesidir. Ermenistan bu işleri devam ettirirse onun cevabı birkaç misli olacaktır. Son 30 yıldır Dağlık Karabağ ve 7 bölge barışla değil Ermenistan'ın tecavüzü ile işgal altındadır. Ermanistan'ın silahlı kuvvetleri Azerbaycan topraklarından çıkana kadar biz barış konuşamayız. Ermenistan, Azerbaycan ile sınırlarında provokasyonları durdursa da o demek değildir ki barış var, barış yok. Barışın olması için Azerbaycan toprakları işgalcilerin olmamalı" dedi.

Kaynak: DHA