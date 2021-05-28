Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma yaşandığı iddiası
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Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma yaşandığı iddiası

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma yaşandığı iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Dünya

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerlerinin sınırda Ermenistan askerlerine ateş açtığını iddia etmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iddialar yalanlandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan Savunma Bakanlığının Azerbaycan askerlerinin sınırda Ermenistan askerlerine ateş açtığı yönünde asılsız iddiada bulunduğu ifade edildi.

KESİN BİR DİLLE YALANLANDI

Ermenistan ordusuna ait personel dolu yedi kamyonun sınıra yaklaşmasının Azerbaycan askerleri tarafından uyarılarak önlendiği bildirilen açıklamada, "Birimlerimizin karşı tarafa ateş açmadığını kesin olarak belirtiyoruz" sözleri kullanıldı.

''KAZA SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ''

Azerbaycan askerlerinin ateşi sonucu öldüğü iddia edilen Ermenistan askerinin kaza sonucu yaşamını yitirdiği, olayın Azerbaycan tarafıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığı kaydedildi. Azerbaycan tarafının bu konuda Rus tarafı ile sürekli temas halinde olduğu ifade edildi.

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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma yaşandığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerlerinin sınırda Ermenistan askerlerine ateş açtığını iddia etmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iddialar yalanlandı.

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