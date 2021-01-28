Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir değişimi yapıldı
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Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir değişimi yapıldı

28.01.2021 21:25 | Son Güncelleme: 28.01.2021 21:28
Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir değişimi yapıldı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir değişiminin gerçekleştirildiği bildirildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir değişiminin gerçekleştirildiği bildirildi.

Dağlık Karabağ'da görevli Rus unsurların komutanı Rüstem Muradov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycanlı bir esirin Bakü'ye, Ermeni beş esirin ise Erivan'a gönderildiğini açıkladı.

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da karşılıklı esir değişimini de içeren anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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