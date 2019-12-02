Azerbaycan hükümeti erken seçim için Cumhurbaşkanı Aliyev'e başvurdu

02.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:10

Azerbaycan'da iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), parlamentonun feshi ve erken seçimlere gidilmesi için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvurma kararı aldı.



Muhalefet kanadı ve destekçileri yaklaşık bir ay önce ülkedeki gelir adaletsizliği ve yolsuzlukları gerekçe göstererek protesto gösteri düzenlemiş ve hükümete istifa çağrısında bulunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle