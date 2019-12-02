Azerbaycan hükümeti erken seçim için Cumhurbaşkanı Aliyev'e başvurdu
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Azerbaycan hükümeti erken seçim için Cumhurbaşkanı Aliyev'e başvurdu

Azerbaycan'da iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), parlamentonun feshi ve erken seçimlere gidilmesi için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvurma kararı aldı. Muhalefet kanadı yaklaşık bir ay önce ülkedeki gelir adaletsizliği ve yolsuzlukları gerekçe göstererek protesto gösteri düzenlemişti

02.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:10
Azerbaycan hükümeti erken seçim için Cumhurbaşkanı Aliyev'e başvurdu

'da iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), parlamentonun feshi ve erken seçimlere gidilmesi için 'e başvurma kararı aldı.


Muhalefet kanadı ve destekçileri yaklaşık bir ay önce ülkedeki gelir adaletsizliği ve yolsuzlukları gerekçe göstererek protesto gösteri düzenlemiş ve hükümete istifa çağrısında bulunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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