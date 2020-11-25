Azerbaycan halkı Kelbecer'in Ermeni işgalinden kurtarılmasını kutluyor
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Azerbaycan halkı Kelbecer'in Ermeni işgalinden kurtarılmasını kutluyor

25.11.2020 18:10 | Son Güncelleme: 25.11.2020 18:25

Azerbaycan'da 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer'in özgürlüğe kavuşmasını kutlayan vatandaşlar başkent Bakü'deki Şehitler Hıyabanı'na akın etti.

Azerbaycan'da 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer'in özgürlüğe kavuşmasını kutlayan vatandaşlar başkent Bakü'deki Şehitler Hıyabanı'na akın etti.

Ermenistan'a Kelbecer'i boşaltması için tanınan süre tamamlanırken, Azerbaycan ordusu bölgeye girdi. Ermenistan işgalinden 27 yıl sonra temizlenen Kelbecer'in esaretten kurtuluşunu kutlamak için Kelbecerliler, başkent Bakü'deki Şehitler Hıyabanı'na akın etti. Türk ve Azerbaycan bayraklarını alarak şehitliği ziyaret eden Kelbecerliler "Yaşasın Azerbaycan ordusu, "Kelbecer bizimdir", "Karabağ Azerbaycandır" yazılı pankartlar taşıdı.

Rusya'nın ara buluculuğuyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan'ın boşalttığı Kelbecer'e Azerbaycan ordusunun askeri sevkiyatı gün boyunca devam etti.

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Anlaşma kapsamında Ermenistan'ın Kelbecer'i 15 Kasım'da Azerbaycan'a teslim etmesi gerekiyordu, ancak bölgedeki yol kapasitesinin kısıtlı olması nedeniyle bu süre 25 Kasım'a kadar uzatılmıştı. Dağlık Karabağ'ın etrafındaki en büyük illerden biri olan Kelbecer, 27 yıl önce 2 Nisan 1993'te Ermenistan güçleri tarafından işgal edilmiş, bölgede 511 Azerbaycanlı şehit edilmişti.

SIRADA LAÇİN VAR

Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmaya göre Ermenistan ordusunun 1 Aralık'a kadar Laçin'den çekilmesi gerekiyor. 1 Aralık'ta Laçin'in de Azerbaycan'a verilmesiyle Dağlık Karabağ'ın etrafındaki 7 bölgede Azerbaycan bayrağı dalgalanacak.

(Kamil Nadirli/İHA)

Azerbaycan halkı Kelbecer'in Ermeni işgalinden kurtarılmasını kutluyor
Azerbaycan halkı Kelbecer'in Ermeni işgalinden kurtarılmasını kutluyor
Azerbaycan halkı Kelbecer'in Ermeni işgalinden kurtarılmasını kutluyor
Azerbaycan halkı Kelbecer'in Ermeni işgalinden kurtarılmasını kutluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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