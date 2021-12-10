AZERBAYCAN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI ÇATALCA'MIZDA

Başkanımız Mesut Üner göreve gelir gelmez ilçemiz ve ülkemiz sporuna kazandırdığı "İlyas Demiroğlu Güreş Salonu" sadece ilçemizi gururlandıran sporcular yetiştirmekle kalmıyor Milli Takımlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Güreş Milli Takımımıza ev sahipliği yapan Çatalca'mız şimdi de Azerbaycan Güreş Milli Takımına ev sahipliği yaptı.

Hazırlık kampında Çatalca'mızda bulunan Azerbaycan Milli Takımı, Çatalca Belediyespor güreş sporcularımızla hazırlık müsabakaları gerçekleştirdi. Her iki takımın sporcularının da kamp boyunca oldukça istekli ve arzulu oldukları gözlendi. Başkanımız Mesut Üner'in talimatıyla Çatalca Belediyespor Güreş Takımımız, Azerbaycan Güreş Milli Takımına kusursuz bir ev sahipliği yaptı. Kamp sonunda Azerbaycan Güreş Milli Takımı yetkilileri, Başkanımız Mesut Üner ve Çatalca Belediyespor Güreş Takımımız yetkililerine gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkür ederken, böylesine modern bir güreş salonunu ülke ve ilçe sporuna kazandırdığı için Başkanımız Mesut Üner'e teşekkür etti.

Çatalca'mızda Azerbaycan Milli Takımı ev sahipliği sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Göreve geldiğimiz günden bugüne Çatalca'mızın büyümesi ve gelişmesi için çalışmalarımızın merkezine yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi konumlandırmanın, bugün ne kadar önemli ve sağlıklı karar olduğunu görüyoruz. İlçemiz ve Türkiye'miz sporuna kazandırdığımız İlyas Demiroğlu Güreş Salonumuzda yetişen gençlerimizin yurt dışı ve yurt içi başarılarıyla gurur duyduk. Şimdi de ilçemiz sporun ve sporcunun merkezi olmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Güreş Milli Takımımızı misafir etmiştik. Şimdi de Azerbaycan Güreş Milli Takımını misafir ettik. Bizim Çatalca Belediyespor'lu sporcularımızla güzel bir kamp dönemi yaşadılar. Çatalca'mız hem sporun ve sporcunun merkezi olmaya hem de ilçemizden yetişen sporcularımızın başarılarının duyulmasıyla adı duyulmaya devam edecek. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

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