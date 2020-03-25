Azerbaycan-Gürcistan sınırında çalışma saatleri 2 saate indirildi
Azerbaycan-Gürcistan arasındaki "Kızıl Köprü" sınır kontrol noktasında çalışma saatleri 2 saate indirildi.
25.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:06
Azerbaycan-Gürcistan arasındaki "Kızıl Köprü" sınır kontrol noktasında çalışma saatleri 2 saate indirildi.
Azerbaycan-Gürcistan arasındaki Kızıl Köprü kontrol noktasında çalışma saatleri 2 saate indirildi. İki hükümetin ortak anlaşmasına göre, Kızıl Köprü sınır geçiş noktası bundan sonra 10.00-12.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.
Ayrıca her 2 ülkenin vatandaşlarının geri dönüşü için özel bir koridor olduğunu vurgulayan yetkililer, 2 ülke arasında kargo taşımacılığında herhangi bir kısıtlama olmadığını belirtti.
Azerbaycan-Gürcistan sınırı korona virüs tehlikesi nedeniyle 20 Nisan'a kadar kapatılmıştı. - BAKÜ
Kaynak: İHA