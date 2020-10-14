Azerbaycan - Güney Kıbrıs UEFA Uluslar Ligi maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Gruptaki puan durumu nasıl? Maç sonucu!
14.10.2020 02:14 | Son Güncelleme: 14.10.2020 02:18
Geçtiğimiz akşam UEFA Uluslar Ligi'nde 4. grup maçları oynandı. Bu maçlar Azerbaycan - Güney Kıbrıs arasında oynanan maçın sonucu futbolseverler tarafından merak edildi. Peki Azerbaycan - Güney Kıbrıs maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Puanları kaç?
UEFA Uluslar Ligi heyecanla takip ediliyor. Türkiye'nin de yer aldığı turnuvada birçok takım bir üst tura çıkmak için mücadele veriyor. Peki Azerbaycan - Güney Kıbrıs maç sonucu kaç kaç bitti? Maçta golleri kim attı?
AZERBAYCAN - GÜNEY KIBRIS MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?
13 Ekim Salı akşam saat 19:00'da oynanan Azerbaycan - Güney Kıbrıs maçının sonucu 0 - 0 bitmiştir.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Maç 0-0 berabere bitmiştir. Maçta gol olmamıştır.
UEFA ULUSLAR LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU
Lüksemburg : 9 puan
Karadağ : 9 puan
Azerbaycan : 4 puan
Güney Kıbrıs : 1 puan