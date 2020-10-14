Azerbaycan - Güney Kıbrıs UEFA Uluslar Ligi maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Gruptaki puan durumu nasıl? Maç sonucu!

Geçtiğimiz akşam UEFA Uluslar Ligi'nde 4. grup maçları oynandı. Bu maçlar Azerbaycan - Güney Kıbrıs arasında oynanan maçın sonucu futbolseverler tarafından merak edildi. Peki Azerbaycan - Güney Kıbrıs maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Puanları kaç?