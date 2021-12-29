Azerbaycan, gözaltındaki 5 askeri Ermenistan'a iade etti - Haberler
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Azerbaycan, gözaltındaki 5 askeri Ermenistan'a iade etti

Azerbaycan, gözaltındaki 5 askeri Ermenistan'a iade etti
AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesi, 5 Ermeni askerinin ülkelerine iade edildiğini duyurdu.

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesi, 5 Ermeni askerinin ülkelerine iade edildiğini duyurdu.

Komiteden yapılan açıklamada, 5 Ermeni askerin, Azerbaycan'ın hümanizm ilkelerine bağlılığının göstergesi olarak iade edildiği bildirildi.

Açıklamada, iadenin Macaristan'ın arabuluculuğuyla gerçekleştirildiği belirtildi.

İade edilen 5 askerin, 16 Kasım'da iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde provokasyon girişiminde bulunurken gözaltına alınan askerler olduğu kaydedildi.

Azerbaycan, son 2 ayda 21 Ermeni askeri iade etmişti.

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri

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