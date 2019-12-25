Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Rehimov AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:08

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rehimov, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Rehimov, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rehimov, "haber" kategorisinde oyunu, Behçet Özkan'ın çektiği "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" isimli fotoğrafa verdi.

"Yaşam" kategorisinde oyunu Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıcada kandil akşamı" fotoğrafından yana kullanan Rehimov'un "spor" kategorisindeki tercihi ise Erhan Elaldı'ın "Beytullah'ın azmi" isimli fotoğrafı oldu.

Tüm fotoğrafların beğeniyi hak ettiğini vurgulayan Rehimov, AA foto muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: AA