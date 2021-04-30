Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rehimov hayatını kaybetti
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Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rehimov hayatını kaybetti

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rehimov hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rehimov (57), tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetti.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rehimov (57), tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetti.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın Sözcüsü Samaya Mammadova, Rehimov'un akşam saatlerinde yaşamını kaybettiğini duyurdu.

Rehimov, Ocak 2021'de kanser tedavisi için ABD'ye gitmişti.

Azad Rehimov, 2006'da Gençlik ve Spor Bakanı olarak atanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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