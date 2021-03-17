Azerbaycan, geçici bir süreliğine toprakları üzerinden Ermenistan'a Rus gazı sevkiyatına izin verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Azerbaycan, geçici bir süreliğine toprakları üzerinden Ermenistan'a Rus gazı sevkiyatına izin verdi

17.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:56
Azerbaycan, geçici bir süreliğine toprakları üzerinden Ermenistan'a Rus gazı sevkiyatına izin verdi

Rus enerji şirketi Gazprom'un geçici bir süreliğine Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a doğal gaz sevk edeceği bildirildi.

Rus enerji şirketi Gazprom'un geçici bir süreliğine Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a doğal gaz sevk edeceği bildirildi.

Gazprom Export şirketinden yapılan açıklamada, Kuzey Kafkasya-Transkafkasya boru hattının üç haftalığına bakıma alınacağı belirtildi.

Söz konusu bakım çalışmaları nedeniyle, Rusya'dan Ermenistan'a doğal gaz sevkiyatının Azerbaycan üzerinden yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Söz konusu sevkiyat için Azerbaycan Milli Petrol Şirketi SOCAR ile kısa vadeli sözleşme imzalanmıştır. Bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra, gaz tekrardan Rusya ve Gürcistan sınırını takip eden eski güzergahtan taşınacak." ifadeleri kullanıldı.

Gazprom, Ermenistan'a 2020'de 2,2 milyar metreküp doğal gaz sevk etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Ezgi Eyüboğlu Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Caner Erkin Ünal Karaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan, geçici bir süreliğine toprakları üzerinden Ermenistan'a Rus gazı sevkiyatına izin verdi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 15:58:32. #1.16#
title