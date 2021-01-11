Azerbaycan, gazi ve şehit yakınlarının rehabilitasyonu için Türk doktorlarla çalışacak
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Azerbaycan, gazi ve şehit yakınlarının rehabilitasyonu için Türk doktorlarla çalışacak

11.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:49
Azerbaycan, gazi ve şehit yakınlarının rehabilitasyonu için Türk doktorlarla çalışacak

Azerbaycan, Dağlık Karabağ Savaşı'nda gazi olan askerler, şehit aileleri ve Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen sivillere yardım etmeleri amacıyla Türk hekimlerle çalışacak.

Azerbaycan, Dağlık Karabağ Savaşı'nda gazi olan askerler, şehit aileleri ve Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen sivillere yardım etmeleri amacıyla Türk hekimlerle çalışacak.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon sonrasında bazı gazilerde, şehit yakınlarında ve saldırılardan etkilenen sivillerde travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, iletişimde zorluk, uykusuzluk, saldırganlık ve benzer durumların görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Bakanlığın acil telefon hattı oluşturduğu, savaş nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayanların 24 saat faaliyet gösteren bu hattı arayarak psikologlara başvurabileceği ifade edildi.

Bakanlığın profesyonel psikolojik yardıma ihtiyacı olan kişilerin etkili şekilde rehabilitasyonu için Türkiye'den 20 uzman psikolog davet ettiği belirtilerek Türk doktorlarla çalışılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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