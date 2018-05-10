Azerbaycan Eski Cumhurbaşkanı Aliyev Mezarı Başında Anıldı

Azerbaycanın Umum Milli Lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 95. Yıl dönümünde Bakü'deki mezarı başında anıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, babası Haydar Aliyev'in doğum gününde Fahri Hiyaban'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan halkının Milli Lider'i Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bıraktı. Resmi törene Başbakan Prof. Dr. Novruz Memmedov, Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov, bakanlar, komite temsilcileri ve milletvekilleri katıldı.

Öte yandan, sabahın erken saatlerinde Bakü'nün yanı sıra ve farklı bölgelerden gelen Azerbaycan vatandaşları da merhum Cumhurbaşkanı, Milli Lider Haydar Aliyev'in doğumunun 95. yıldönümünde Fahri Hiyaban'a ziyaret ederek Haydar Aliyev'i saygıyla andı. Aliyev'in mezarı başında dua eden Azerbaycanlılar, Aliyev'in mezarına çiçek braktı.

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva Dha ya yaptığı açıklamada, Aliyev'in, Türkiye'nin gücü Azerbaycan'nın gücü, Azerbaycan'nın gücü Türkiye'nin gücü düşüncesi ile hem Türkiye'de hemde Türk Dünyası ile ilişkilerde büyük hizmetler ettiğini belirtti. Haydar Aliyev'in Türk Devletleri'nin birliği ile bağlı adımların bugün gelinen noktada esas adımlar olduğunu vurgulayan Paşayeva konuşmasına şöyle devam etti:

" Haydar Aliyev Azerbaycan Devleti'nin güçlenmesinde en büyük rol oynamış bir liderdir. Aliyev'in Kardeş devlet ve toplumların birliği, Türk Dünyasının dahada güçlü birliği onun en büyük hayallerindendi. İnşallah Türk Dünyası bu cografyada dahada güçlü bir birliğe çevrilecek. Haydar Aliyev Azerbaycan-Türkiye birliğini "Bir Millet iki Devlet"diyerek bugünlere gelmesinde büyük rol oynamıştır."

Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev ise, Aliyev'in Türkiye ile ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri dünyada benzeri olmayan bir kardeşlik hukukuna bağladığını belirterek "Sayın Aliyev 1994'te Türkiye'ye ziyaretinde "Tek Millet, İki Devlet" sözü ile Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin karşılıklı stratejik ortaklık anlayışı çerçevesine oturtulmasındaki katkısı unutulamaz" dedi.

Haydar Aliyev'e Türkiye sevgisi dolayısıyla 'Atatürk Barış Ödülü'nün verildiğini anlatan Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Haydar Aliyev Nahçıvan'ı yönettiği 1991-1993 yıllarında Aras Nehri üzerinden Dilucu ile Sederek'i bağlayan 'Hasret Köprüsü' veya 'Umut Köprüsü' olarak bilinen köprünün açılışını yaparak Türkiye ile Azerbaycan arasında resmi sınır kapısının açılışına öncülük etmiştir. Aliyev'in uzun vadeli stratejisi sayesinde Azerbaycan ve Türkiye uluslararası enerji pazarının aktif politik figürleri konumunda yer aldı. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ile Türkiye üzerinden dünya piyasasına Azerbaycan petrolü sevkediliyor, bu hattın tersi istikametinde ise Azerbaycan'a bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişim geri dönüyor. Haydar Aliyev'in temelini attığı o politikalar Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından başarıyla devam ettirilerek, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Hattı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı gibi çok önemli bölgesel projeler hayata geçirilmiştir. Bugün Azerbaycan'ın yine Türkiye üzerinden yürüttüğü başka bir önemli proje olan Trans Anadolu Doğalgaz Hattı (TANAP)"ın in inşaatı tüm hızıyla ve kesintisiz sürmektedir. Projenin artık büyük bir kısmı tamamlanmış durumdadır." (Fotoğraflı)