Azerbaycan, Ermensitan'a ait 2 İHA düşürdü Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 insansız hava araçını (İHA) düşürdü.

Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 insansız hava araçını (İHA) düşürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzileri üzerinde saat 00.30'da Ermenistan'a ait İHA keşif uçuşu yaparken tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, İHA'nın Azerbaycan askerleri tarafından açılan ateşle imha edildiği bildirildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA