Azerbaycan-Ermenistan temas hattında çatışma: 1 Ermenistan askeri öldü
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Azerbaycan, Ermenistan, 3. Sayfa

Azerbaycan-Ermenistan temas hattında çatışma: 1 Ermenistan askeri öldü

Azerbaycan-Ermenistan temas hattında Ermenistan askerlerinin sızma girişimi üzerine çıkan çatışmada bir Ermenistan askeri öldürüldü.

24.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:36
Azerbaycan-Ermenistan temas hattında çatışma: 1 Ermenistan askeri öldü

Azerbaycan-Ermenistan temas hattında Ermenistan askerlerinin sızma girişimi üzerine çıkan çatışmada bir Ermenistan askeri öldürüldü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığında yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Ermenistan temas hattının Goranboy bölgesinde Ermeni askerlerinin sızma girişiminde bulunduğu ve çıkan çatışmada 1 Ermenistan askerinin öldürüldüğü belirtildi.

Bakanlık yetkilileri sızma girişiminde bulunan diğer ermeni askerlerin ise geri çekilmek zorunda bırakıldığını vurguladı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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