Azerbaycan-Ermenistan temas hattında çatışma: 1 Ermenistan askeri öldü Azerbaycan-Ermenistan temas hattında Ermenistan askerlerinin sızma girişimi üzerine çıkan çatışmada bir Ermenistan askeri öldürüldü.

Azerbaycan-Ermenistan temas hattında Ermenistan askerlerinin sızma girişimi üzerine çıkan çatışmada bir Ermenistan askeri öldürüldü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığında yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Ermenistan temas hattının Goranboy bölgesinde Ermeni askerlerinin sızma girişiminde bulunduğu ve çıkan çatışmada 1 Ermenistan askerinin öldürüldüğü belirtildi.

Bakanlık yetkilileri sızma girişiminde bulunan diğer ermeni askerlerin ise geri çekilmek zorunda bırakıldığını vurguladı. - BAKÜ

Kaynak: İHA