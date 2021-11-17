Azerbaycan, Ermenistan sınırındaki çatışmalarda 7 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı - Haberler
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BBC

Azerbaycan, Ermenistan sınırındaki çatışmalarda 7 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı

BBC - Haberler | Dünya
Azerbaycan, Ermenistan sınırındaki çatışmalarda 7 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında dün çıkan çatışmalarda 7 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında dün çıkan çatışmalarda 7 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, çatışmalarda 10 askerin de yaralandığını duyurdu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise çatışmalarda bir askerin yaşamını yitirdiğini, 13 askerin esir alındığını, 24 personelin de kayıp olduğunu bildirdi.

İki ülke, Rusya'nın arabuluculuğu sonrası yapılan görüşmelerin ardından ateşkesi kabul etmişti.

Avrupa Birliği bugün iki ülkeye ateşkese uymaları çağrısında bulundu.

Çavuşoğlu: Azerbaycan'ı yalnız bırakmayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Can Azerbaycan yalnız değildir, yalnız da olmayacaktır. Azerbaycan'ı yalnız bırakmayız" dedi.

Çavuşoğlu, "Ermenistan'ın provokasyonları Azerbaycan topraklarında terör saldırısıdır" diye konuştu.

İki ülke de çatışmayı karşı tarafın başlattığını iddia ediyor.

Azerbaycan geçen yıl iki ülke arasında çıkan ve altı hafta boyunca devam eden çatışmalar sırasında, Dağlık Karabağ'da bazı bölgelerin kontrolünü ele almıştı.

Savaş, Rusya'nın arabuluculuğuyla Kasım 2020'de sona ermişti.

O dönemden bu yana Azerbaycan-Ermenistan sınırında dünkü boyutta bir çatışma çıkmamıştı.

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