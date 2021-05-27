Azerbaycan-Ermenistan sınırında yola mayın döşeyen 6 Ermeni asker esir alındı
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Azerbaycan-Ermenistan sınırında yola mayın döşeyen 6 Ermeni asker esir alındı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yola mayın döşeyen 6 Ermeni asker esir alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Azerbaycan ordusunun mevzilerine giden yola mayın döşemeye çalışan 6 Ermeni asker esir alındı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Azerbaycan ordusunun mevzilerine giden yola mayın döşemeye çalışan 6 Ermeni asker esir alındı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00 (TSİ 02.00) sıralarında Kelbecer'in Yukarı Ayrım yerleşim yeri istikametinde, Ermenistan ordusuna ait keşif ve sabotaj grubunun Azerbaycan topraklarına geçmeye çalıştığının belirlendiği bildirildi. Açıklamada, keşif ve sabotaj grubunun, Azerbaycan-Ermenistan sınırında Azerbaycan ordusunun mevzilerine giden yolda mayın döşeme faaliyetleri yürüttüğünün tespit edildiği, operasyon sonucu 6 Ermeni askerinin kuşatılarak esir alındığını ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, sabah saatlerinde, sınır yakınlarında Ermenistan ordusuna ait tanklar da dahil olmak üzere çok sayıda askeri aracın görüldüğü ve Azerbaycan birliklerinin aldığı tedbirler neticesinde hareketlerinin engellendiği kaydedildi. Bölgedeki durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu da aktarıldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Azerbaycan-Ermenistan sınırında yola mayın döşeyen 6 Ermeni asker esir alındı - Haberler
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