- Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi- 1 asker şehit oldu
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- Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi- 1 asker şehit oldu

- Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi 1 asker şehit oldu Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik artmaya devam ediyor.

13.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:06

- Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi

1 asker şehit oldu

BAKÜ - Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik artmaya devam ediyor.

Azerbaycan Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Ermenistan sınırının Tovuz bölgesinde Ermenistan askerleri tarafından ateşkes ihlallerinin 13 Temmuz gece saatleri boyunca sürdü. Topçu birlikleri ve tankların kullanıldığı gece boyunca devam eden çatışmalarda, Azerbaycan askeri birlikleri tarafından ateş açılması sonucunda Ermeni mevzilerinin yok edildi. Açıklamada, imha edilen Ermeni mevzilerinde bulunan topçu birlikleri, askeri araçlar ve askeri personelin yok edildiği vurgulandı.

Çatışmalarda kıdemli teğmen Rashad Mahmudov'un hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, Ermenistan'ın kayıplarını sakladığı vurguladı.

- Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi- 1 asker şehit oldu

Kaynak: İHA

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