Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik sürüyor Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalarda 4 asker şehit oldu.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalarda 4 asker şehit oldu.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik artmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Tovuz bölgesinde 13 Temmuz gece saatlerinden itibaren yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Çatışmalarda, Binbaşı Namig Ahmadov, Binbaşı Anar Novruzov, asker İlgar Zeynallı, Yaşar Babayev Elchin Mustafazade'nin şehit olduğu bildirildi.

Öte yandan açıklamada, Ermenistan'a ait çeşitli askeri teçhizat, mühimmat, komuta karakolları, savunma noktaları ve askerlerin yok edildi belirtildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA