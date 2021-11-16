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Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar durdu

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar durdu

Rusya ve Ermenistan Savunma Bakanlıkları, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaların durduğunu açıkladı.

Rusya ve Ermenistan Savunma Bakanlıkları, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaların durduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, sınırlarındaki durumu istikrara kavuşturmaya yönelik adımlar attığı belirtildi.

Açıklamada, "Şu anda Karakilise'de çatışmalar durdu, durum normale döndü ve kontrol altında." denildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, "Rusya'nın ara buluculuğuyla, saat 17.30 itibarıyla Azerbaycan-Ermenistan sınırında ateşkes ilan edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginliği ele aldı.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, "İki lider, temasları sürdürme konusunda anlaştı." ifadesi kullanıldı.

Ermenistan ordusu sınırda bazı yükseklikleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla yerel saatle 11.00'de Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı. Saldırıda 2 Azerbaycan askeri yaralanmıştı.

Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatmış, saldırı düzenleyen Ermeni askerleri silahsızlandırılarak gözaltına alınmıştı.

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AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri

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