Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı Azerbaycan-Ermenistan sınırında her iki tarafta can kayıplarına neden olan çatışma çıktı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında her iki tarafta can kayıplarına neden olan çatışma çıktı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği saldırı girişiminin önlendiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun karşılık verdiği, Ermenistan askerlerinin kayıp vererek geri çekildiği kaydedildi. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin ise yaralandığı bildirildi. Kaynak: AA