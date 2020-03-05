Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında 1 Azerbaycan askeri şehit oldu
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Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında, Ermenistan ordusuna ait birliklerden açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu.

05.03.2020 21:47 | Son Güncelleme: 05.03.2020 21:47
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında, Ermenistan ordusuna ait birliklerden açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu.


Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Gazah bölgesinde ateşkesi kabaca ihlal ederek provokasyonlara devam ettiği belirtilirken, Ermeni askerlerinin açtığı ateş sonucu Orhan Paşazade isimli bir Azerbaycan askerinin şehit olduğu kaydedildi. Yetkililer tarafından olayla ilgili gerekli önlemlerin alındığını belirtildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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