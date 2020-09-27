- Azerbaycan, Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait hedefleri yok etti
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- Azerbaycan, Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait hedefleri yok etti

27.09.2020 14:51 | Son Güncelleme: 27.09.2020 14:57

- Azerbaycan, Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait hedefleri yok etti Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattında Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait askeri hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

- Azerbaycan, Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait hedefleri yok etti

BAKÜ - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattında Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait askeri hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Azerbaycan Askeri Kuvvetleri'nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ateş noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş faaliyetini önlemek, sivil halkın güvenliğini sağlamak için Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlattığı belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattında Ermenistan'a ait askeri teçhizatın imha edildiğini gösteren görüntüleri yayınladı.

- Azerbaycan, Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait hedefleri yok etti
- Azerbaycan, Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait hedefleri yok etti
- Azerbaycan, Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait hedefleri yok etti
- Azerbaycan, Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait hedefleri yok etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

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