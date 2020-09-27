Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu imha etti
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Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu imha etti

27.09.2020 20:16 | Son Güncelleme: 27.09.2020 20:45

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait bir mühimmat deposunu imha etti.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait bir mühimmat deposunu imha etti.

Azerbaycan'ın Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait bir mühimmat deposunu imha ettiği görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılar sonucunda şu ana kadar aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı.

(İHA)

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu imha etti
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu imha etti
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu imha etti
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu imha etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

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